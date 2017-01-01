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"Adaletsizlikle karşı karşıya kalan ülkeler bizden çok şey bekliyor"

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:35

KARS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bizden çok şey bekliyor, mağdur ve mazlum coğrafyalar da çok şey bekliyor, dünyada adaletsizlikle karşı karşıya kalan ülkeler de bizden çok şey bekliyor." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Soylu, yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasında aldıkları sonuçtan dolayı Karslılara ayrı ayrı teşekkür etti.

Türkiye'de eğitim, sağlık hizmetleri ve birçok alanda büyük adımlar atıldığını belirten Soylu, 16 Nisan'da atılan adımın 21'inci asrın başından itibaren Türkiye'de gerçekleştirilenlerin geleceğe gidebilmesinin teminatı olduğunu söyledi.

Soylu, milletin geleceğe huzurla, umutla ve kardeşlikle bakacağını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Biz bu millete söz verdik. 'Kendi arabamızı, uçağımızı, yerli milli uydumuzu imal edeceğiz.' dedik. Biz bu millete söz verdik. 'Bu millet demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün bir deniz olduğu ve herkesin kendisini rahatlıkla ifade edebileceği bir deryada geleceğe huzurla bakacağız.' dedik. Biz her şeyin farkındayız. Bu millet arif bir millet, feraset sahibi bir millet ve bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Birçok terör örgütünü bu ülkeye musallat ettiler ama milletimizin ortaya koyduğu irade sayesinde demokrasiyle, sadakat sayesinde her birini bertaraf ediyor, bunu hep birlikte yapıyoruz."

Türkiye, bugüne kadar yaptıkları yatırımlar ve herkes için 2019'un önemli bir tarih olduğuna dikkati çeken Soylu, "Büyük bir reform gerçekleştirildi ve bu, önemli bir reform. Bunu geleceğe miras olarak bırakıyoruz ama bugün bu reformu taçlandırabilecek en önemli adım 2019'da gerçekleşecek seçimlerdir. Ayın 21'inde çok önemli bir kongreye doğru gidiyoruz. Kurucumuz, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o güzel ailenin içinde birlikte olacağı, adım atacağı o güzel aileyle o büyük mücadeleyi gerçekleştirebilecek, o güzel günü hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Yapacak çok işimiz var"

Soylu, partisinin 21 Mayıs'ta yapılacak 3. OIağanüstü Büyük Kongresi'yle Türkiye için yepyeni bir gün başlayacağını anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyacağı irade ve AK Parti ailesinin ortaya koyacağı anlayışla ülkenin siyasette yepyeni bir sayfaya geçeceğini söyledi.

Türkiye'nin kendilerinden çok şey beklediğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Yapacak çok işimiz var. Bilmenizi istiyorum ki heyecanınız bir gün eksilmesin, her gün artsın. Türkiye, bizden çok şey bekliyor, mağdur ve mazlum coğrafyalar da çok şey bekliyor, Dünyada adaletsizlikle karşı karşıya kalan ülkeler de bizden çok şey bekliyor. Biz güçlü olacağız, zengin olacağız, özgür ve hür bir Türkiye olacağız ve bütün dünyaya söyleyecek sözümüzü anlatacağız. Bunu beraber gerçekleştireceğiz. 21 Mayıs'ta yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Allah bizi milletimize mahçup etmesin, Allah hepimizin yolunu açık etsin."

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Ebu'l Hasan Harakani'nin fütüvvet anlayışını temsil eden ağacın olduğu tabloyu Soylu'ya hediye etti.

Soylu, daha sonra Kazım Paşa Polis Karakoluna geçerek, polislerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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