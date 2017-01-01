Sigara ve uyuşturucuya karşı kano ile Karadeniz'e açıldı

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KASTAMONU (AA) - Sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için kano ile İstanbul'dan Trabzon'a deniz yoluyla gitmek amacıyla yola çıkan Şenol Özdemir, Abana ilçesine ulaştı.

Atatürk Havalimanı'nda çalışan 41 yaşındaki Özdemir, 29 Nisan'da İstanbul Bostancı sahilinden denize indirdiği kanosuyla Trabzon'a gitmek amacıyla yola çıktı. Özdemir, günde ortalama 60 kilometre kürek çekerek Abana ilçesindeki balıkçı barınağına geldi.

Özdemir, AA muhabirine, anlamlı bir etkinliğe imza atmak için İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e indiğini söyledi.

Sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmayı amaçladığını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Her yıl birçok insanımız sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Sigara ve uyuşturucu, kitle imha silahı gibi bir şey haline geldi. Bostancı'dan başlayan yolculuğumun ikinci haftasındayım. Fırtına engel olmadığı takdirde 1,5 saatte ortalama 10 kilometre yol alıyorum. Karadeniz'in serin ve dalgalı sularında günde yaklaşık 60 kilometre kürek çekiyorum. Anlamlı bir etkinlik için kürek çekiyorum, mola verdiğim yerlerde insanlara bunu anlatıyorum. Çok güzel tepkiler aldım, bunun için mutluyum."

Türkiye'de uzun mesafeli deniz turuna çıkan ilk sporcu olduğuna öne süren Özdemir, yolculuğunun benzer etkinlikleri artırmasını beklediğini aktardı.

Özdemir, Trabzon'a ulaştıktan sonra İstanbul'a karayoluyla döneceğini kaydetti.