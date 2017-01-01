ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sigara ve uyuşturucuya karşı kano ile Karadeniz'e açıldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:36

KASTAMONU (AA) - Sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için kano ile İstanbul'dan Trabzon'a deniz yoluyla gitmek amacıyla yola çıkan Şenol Özdemir, Abana ilçesine ulaştı.

Atatürk Havalimanı'nda çalışan 41 yaşındaki Özdemir, 29 Nisan'da İstanbul Bostancı sahilinden denize indirdiği kanosuyla Trabzon'a gitmek amacıyla yola çıktı. Özdemir, günde ortalama 60 kilometre kürek çekerek Abana ilçesindeki balıkçı barınağına geldi.

Özdemir, AA muhabirine, anlamlı bir etkinliğe imza atmak için İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e indiğini söyledi.

Sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmayı amaçladığını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Her yıl birçok insanımız sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Sigara ve uyuşturucu, kitle imha silahı gibi bir şey haline geldi. Bostancı'dan başlayan yolculuğumun ikinci haftasındayım. Fırtına engel olmadığı takdirde 1,5 saatte ortalama 10 kilometre yol alıyorum. Karadeniz'in serin ve dalgalı sularında günde yaklaşık 60 kilometre kürek çekiyorum. Anlamlı bir etkinlik için kürek çekiyorum, mola verdiğim yerlerde insanlara bunu anlatıyorum. Çok güzel tepkiler aldım, bunun için mutluyum."

Türkiye'de uzun mesafeli deniz turuna çıkan ilk sporcu olduğuna öne süren Özdemir, yolculuğunun benzer etkinlikleri artırmasını beklediğini aktardı.

Özdemir, Trabzon'a ulaştıktan sonra İstanbul'a karayoluyla döneceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
YEREL

BASKETBOL: 16 YAŞ ALTI KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
YEREL

BASKETBOL: 16 YAŞ ALTI KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
&quot;Mavi Marmara ve Ümmet&quot; konferansı
YEREL

"MAVİ MARMARA VE ÜMMET" KONFERANSI
Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG PLAY-OFF
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Cankesen:
YEREL

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI CANKESEN:
Cankesen Kastamonu'na demiryolu istedi
YEREL

CANKESEN KASTAMONU'NA DEMİRYOLU İSTEDİ
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı
YEREL

ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULUNDA MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
Hanönü 'de Kan Bağışı kampanyasına yoğun ilgi
YEREL

HANÖNÜ 'DE KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!