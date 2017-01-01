Manisa Lalesi'ne özel koruma

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MANİSA (AA) - Türkiye'ye özgü lale türlerinden Manisa Lalesi'nin biyolojik kaçakçılığa karşı korunması için tedbir alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı'nda lalelerinin yoğun olduğu sahada üniversite öğrencilerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, lalelerin yetiştiği alanların etrafına çit çekilerek koruma altına alındığını ve tanıtım amacıyla tabelaların asıldığını kaydetti.

Bayil, "Manisa Lalesi önemli bir türdür. Yurt dışından ve yurt içinden bazı kişiler, bitkilerin soğanlarını sökerek götürüyorlar. Buna engel olmak için orman muhafaza memurları, av koruma memurları ve arazide gezen elamanlarla koruma tedbirlerini alıyoruz. Biyo kaçakçılıkla mücadele anlamında lalelerin koparılması, soğanlarının alıp götürülmesinin 42 bin 479 bin liralık bir cezası var ve yakalanan kişilere bu para cezası uygulanacaktır." diye konuştu.

Manisa Lalesi hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Şık ise Tür Eylem Planı kapsamında lalelerin yetiştiği alanların tespitinin yapıldığını, en fazla yayılım görülen Spil Dağı Milli Parkı içinde özel tedbirler aldıklarını söyledi.

Spil Dağı'nın oldukça zengin bir çiçek popülasyonuna sahip olduğuna işaret eden Şık, şöyle konuştu:

"Manisa Lalesi Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türklüğün önemli bir simgesidir. Ülkemizde 17 lale türü var. En önemli lale Manisa Lalesi'dir. Bu tür eylem planı sırasında yaptığımız gözlemlerde Demirci, Alaşehir, Yunt Dağı ve Spil Dağı’nın önemli yayılış alanları olduğunu gördük. Daha detaylı çalışmalar yaparak Manisa için yeni lale türlerini tanımlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim için bu kadar kıymetli olan lalenin ekonomik anlamda da getirisi olan bir ürüne dönüşmesini istiyoruz."



