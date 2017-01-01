ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Madenciler, şehit meslektaşları için dua etti

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:06
Madenciler, şehit meslektaşları için dua etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan maden işçileri, 3 yıl önce meydana gelen faciada hayatını kaybeden meslektaşları için dua ettikten sonra yer altına inip görevlerine başladı.

Facianın yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye ait Işıklar Maden Ocağı'nda Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven, firma yetkilileri ve maden işçileri, vardiya öncesi 13 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.

Ocağın girişinde madenci şehitler için okunan duaların ardından lokma dağıtıldı. Maden işçileri, meslektaşları için ettikleri duaların ardından yer altına inerek görevlerine başladı.

Öte yandan, bölgedeki bir diğer işletme İmbat Maden Ocağı'nda da bir araya gelen işçiler, yine meslektaşları için dua etti, gündüz ve akşam vardiyasındaki işçiler birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.

Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, madenci şehitliğini ziyaret ettiklerini, ailelerle görüştüklerini ve dua ettiklerini belirtti.

Maden işçilerinin sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini aktaran Güven, "Maden işçilerimizin taleplerini en hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca, Soma Sosyal Haklar Derneği öncülüğünde kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye Kömür İşletmenleri Müdürlüğü önünde bir araya geldi ve Beşyol mevkisine kadar yürüdü.

İlçe merkezindeki Madenci Heykeli önüne ulaşan kalabalık, saygı duruşu bulundu, şehit düşen 301 madencinin ismini okudu ve itfaiye kavşağındaki miting alanına geçti.

Miting alanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in yaptığı konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.

İLGİLİ HABERLER
Manisa'da erişilebilir ilk kurum Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü oldu
YEREL

MANİSA'DA ERİŞİLEBİLİR İLK KURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ OLDU
Manisa Lalesi'ne özel koruma
YEREL

MANİSA LALESİ'NE ÖZEL KORUMA
Öner'den Anneler Günü mesajı:
YEREL

ÖNER'DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI:
Minikler anneleriyle ailelerini resmetti
YEREL

MİNİKLER ANNELERİYLE AİLELERİNİ RESMETTİ
Manisa BBSK 2. Lig için gün sayıyor
YEREL

MANİSA BBSK 2. LİG İÇİN GÜN SAYIYOR
MHP Selendi ilçe başkanlığına Himmet Kurukoç seçildi
YEREL

MHP SELENDİ İLÇE BAŞKANLIĞINA HİMMET KURUKOÇ SEÇİLDİ
Sarıgöl üzüm bağlarında özenli çalışma
YEREL

SARIGÖL ÜZÜM BAĞLARINDA ÖZENLİ ÇALIŞMA
Ereğlili çiftçi kadınlar Kula'da
YEREL

EREĞLİLİ ÇİFTÇİ KADINLAR KULA'DA
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık:
YEREL

TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KINIK:

Alaşehir Ziraat Odasından çiftçilere 100 adet reflektör
YEREL

ALAŞEHİR ZİRAAT ODASINDAN ÇİFTÇİLERE 100 ADET REFLEKTÖR
Salihli Masal Ormanı Parkı start aldı
YEREL

SALİHLİ MASAL ORMANI PARKI START ALDI
Bayındır'ın çiçekleri Sarıgöl'ü süslüyor
YEREL

BAYINDIR'IN ÇİÇEKLERİ SARIGÖL'Ü SÜSLÜYOR
Gençlik Şöleninde Pera konser verecek
YEREL

GENÇLİK ŞÖLENİNDE PERA KONSER VERECEK
Soma şehitleri 3. yılında anılıyor
YEREL

SOMA ŞEHİTLERİ 3. YILINDA ANILIYOR

Sarıgöl şehitlerini ölümsüzleştirdi
YEREL

SARIGÖL ŞEHİTLERİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ
Vali Güvençer Anneler Gününü kutladı Soma'yı andı
YEREL

VALİ GÜVENÇER ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI SOMA'YI ANDI
Manisa'da çöp poşetinde bebek bulunması
YEREL

MANİSA'DA ÇÖP POŞETİNDE BEBEK BULUNMASI
Helvalar 558'inci Çağlak Festivali için
YEREL

HELVALAR 558'İNCİ ÇAĞLAK FESTİVALİ İÇİN
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Başkanlar Anneler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞKANLAR ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Turgutlulu muhtarlardan Çanakkale çıkarması
YEREL

TURGUTLULU MUHTARLARDAN ÇANAKKALE ÇIKARMASI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Başkan Kayda'dan temizlik işçilerine sürpriz ziyaret
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN TEMİZLİK İŞÇİLERİNE SÜRPRİZ ZİYARET
Saruhanlı'da Hemşireler Günü kutlandı
YEREL

SARUHANLI'DA HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!