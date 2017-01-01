Madenciler, şehit meslektaşları için dua etti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan maden işçileri, 3 yıl önce meydana gelen faciada hayatını kaybeden meslektaşları için dua ettikten sonra yer altına inip görevlerine başladı.

Facianın yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri AŞ'ye ait Işıklar Maden Ocağı'nda Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven, firma yetkilileri ve maden işçileri, vardiya öncesi 13 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.

Ocağın girişinde madenci şehitler için okunan duaların ardından lokma dağıtıldı. Maden işçileri, meslektaşları için ettikleri duaların ardından yer altına inerek görevlerine başladı.

Öte yandan, bölgedeki bir diğer işletme İmbat Maden Ocağı'nda da bir araya gelen işçiler, yine meslektaşları için dua etti, gündüz ve akşam vardiyasındaki işçiler birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.

Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, madenci şehitliğini ziyaret ettiklerini, ailelerle görüştüklerini ve dua ettiklerini belirtti.

Maden işçilerinin sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini aktaran Güven, "Maden işçilerimizin taleplerini en hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca, Soma Sosyal Haklar Derneği öncülüğünde kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye Kömür İşletmenleri Müdürlüğü önünde bir araya geldi ve Beşyol mevkisine kadar yürüdü.

İlçe merkezindeki Madenci Heykeli önüne ulaşan kalabalık, saygı duruşu bulundu, şehit düşen 301 madencinin ismini okudu ve itfaiye kavşağındaki miting alanına geçti.

Miting alanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in yaptığı konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.