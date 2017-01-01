İbrahim Erkal'ın vefatı

ERZURUM (AA) - Beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal için memleketi Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam savaşını kaybeden Erkal için hemşehrileri tarafından Lalapaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenaze töreninde, Türk bayrağı sarılı musalla taşı önünde saf tutan vatandaşlardan İbrahim Erkal için helallik istendi.
Göğüslerine Erkal'ın fotoğraflarını takan vatandaşlar, cenaze namazı sonrasında Erzurumlu şarkıcı ve söz yazarı için dua etti.
Namaza çok sayıda vatandaş katıldı.