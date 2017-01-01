Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana trafik kazasında, son belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Çiçek, Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kazanın yaşanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Çiçek, "Son yaptığımız belirlemelere göre olayda 24 kişi hayatını kaybetti, 10 da yaralımız var. Bunların da hastanelerde tedavisi devam ediyor." dedi.

(Sürecek)