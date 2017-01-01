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Kars-İstanbul seferi ertelendi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:24

KARS (AA) - AnadoluJet'in Kars-İstanbul seferi, uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle yarına ertelendi.

Alınan bilgiye göre, Kars Harakani Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 15.45'te gerçekleştirilmesi planlanan 7301 nolu sefer, uçakta henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan arızadan dolayı ertelendi.

Uçaktaki arızanın giderilmesi için Ankara'dan teknisyen gönderildi, yolcular ise konaklamaları için otele yerleştirildi.

Kars-İstanbul seferini yapacak uçağın yarın saat 08.30'da havalanması bekleniyor.


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