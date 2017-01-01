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Rusya ile Samsun arasındaki uçuşlar başladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:35
Rusya ile Samsun arasındaki uçuşlar başladı

SAMSUN (AA) - Türkiye ile Rusya arasındaki gelişmeler nedeniyle 1,5 yıl önce iptal edilen Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferleri yeniden başladı.

RusLine firmasına ait Bombardier CRJ-200 tipi 54 kişilik uçak, Krasnodar'dan havalanarak 40 dakikada Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, su takı ve folklor gösterileriyle karşılandı, uçaktaki iş adamları ve gazetecilere çiçek takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, havalimanında düzenlenen törende, seferlerin yeniden başlatmasıyla önemli günlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Rusya ile Türkiye'nin artık birbirine daha da yaklaştığına belirten Çakır, "Krasnodar ile Samsun arasında bir köprü kuruldu. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en güzel şehirlerinden biri. 40 dakikalık uçuşla her iki ülkenin insanları artık birbirini daha yakından tanıyacak." dedi.

Seferlerin ilk başta haftada bir gün yapılacağını aktaran Çakır, "Cumartesi günü gidiş ve dönüş olarak sefer düzenlenecek ama ilerleyen aylarda talebin artmasıyla sefer sayısının artmasını umut ediyoruz." dedi.

RusLine firması Geliştirme Dairesi Başkanı Alexey Donchenko da ilki ülke arasındaki mesafenin artık 40 dakika olduğuna dikkati çekerek talebin artması halinde sefer sayısının artacağını kaydetti.


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