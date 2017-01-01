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"Samsun işaret dilini öğreniyor"

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:36
"Samsun işaret dilini öğreniyor"


SAMSUN (AA) - Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) öncesinde, işaret diline dikkati çekmek amacıyla kentte etkinlikler yapılıyor.

Kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuran 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları gönüllüleri, burada çalışanlara ve ziyaretçilere işaret dili konusunda bilgi aktarıyor. Gönüllüler, vatandaşlara bazı işaret dili kavramlarını gösterip olimpiyatları tanıtıcı hediyeler veriyor.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Organizasyon Koordinatörü Serkan Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyata sayılı günler kala işaret dilinde farkındalık oluşturmak, konuya dikkati çekmek için farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

İşaret dili eğitimleri yaptıklarını belirten Baltacı, "Hem farkındalık oluşturmak hem de bilinirliği artırmak için alışveriş merkezlerinde, parklarda 'Samsun işaret dili öğreniyor' adı altında etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 21 branşta 109 ülkeden 5 bin sporcuyu Samsun'da misafir edeceğiz. Bu insanların halka açık yerlerde karşılanmalarını, en azında 'Merhaba' deyip ihtiyaçlarının öğrenilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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