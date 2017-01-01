Mardin'de aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'de aralarında husumet bulunan iki aile, Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hakan Kafkas'ın katıldığı "barış yemeği"nde bir araya gelerek barıştı.

Derik ilçesinde akraba oldukları belirtilen Özdemir ve Özyılmaz aileleri arasında 6 yıl önce çıkan ve Özyılmaz ailelerinden birinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından, kanaat önderlerinin girişimleri sonucu iki aile barış kararı aldı.

Aileler, ilçeye bağlı Göktaş köyünde verilen, Kaymakam Kafkas, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kanat önderleri de katıldığı "barış yemeği"nde bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılara hitap eden Kafkas, ailelerin barışmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

En kötü günlerin bu şekilde olmasını arzu ettiklerini aktaran Kafkas, "Böyle mutlu günlerimiz artar ve bu coğrafyada her zaman mutluluk tohumları filizlenir inşallah." dedi.

Kardeşliğin önemini vurgulayan Kafkas şunları kaydetti:

"Bu coğrafyalarda kardeşlik bakidir. Bazen, evlatlıktan da daha önemli bir husustur. Bir noktadan sonra evlat bile ikinci planda kalabiliyor. Bugün iki ailemiz de aynı fedakarlığı göstermişler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel örnek olmuşlar. İnşallah bu coğrafyada bu tarz barış günlerimiz çoğalır. Kardeşlik ikilimi içerisinde daha güzel günler yaşarız."

Konuşmaların ardından Şeyhmus Özdemir ve Abdullah Özyılmaz ile her iki aile üyeleri barıştı.

Yapılan duanın ardından, aileler, birlikte yemek yedi.

