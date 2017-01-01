Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

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MUĞLA (AA) - Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 24 kişinin yakınları, Muğla Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Kazazedelerin cenazelerini almak için kurum önünde bekleyen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazada dünürünü kaybeden Sedat Hepçelikler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, midibüstekilerin, mahallelerinden Marmaris'e günübirlik geziye katılmak için yola çıktıklarını söyledi.

Ölen ya da yaralananların aynı mahalleden olduklarını anlatan Hepçelikler, şunları kaydetti:

"Yarın artık mahallemizde büyük bir düğün var. Gelinimin annesi kazada hayatını kaybetti. Yanında da komşuları vardı. Cenazelerimizi almaya çalışıyoruz. İnşallah alıp mahallemize götüreceğiz. Yapacak, söylenecek fazla söz yok. 'Aşağı yukarı arabadan kimse kurtulmadı.' diyebiliriz. Yaralıların da durumu ağır olanlar var.

İşlemlerin bitmesi için Adli Tıp Kurumu önünde bekliyoruz."

Kazada kayınbiraderini kaybeden Hüseyin Karataş da Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Cenazelerin arasından yakınlarını tespit etmek için beklediklerini dile getiren Karataş, "Bir gelinimiz ve bebeğimiz hastanede tedavi altında. Onlar çok şükür iyiymiş." diye konuştu.

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.

