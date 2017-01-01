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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, anne sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer olmadığını belirtti.

Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir milletin var olmasının temelinin aile olduğuna dikkati çekti.

Ailenin temelinde de kadının esas olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Annelerimiz sevgi, merhamet, sahiplenme ve fedakarlık duygularını temsil eden en değerli varlıklarımızdır. İnsan yaşı kaç olursa olsun, her zaman anne şefkati ve duasını arar. Annesinin varlığını hep yanında görmek ister. Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka hiçbir değer yoktur." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında da annelerin canlarını vermekten kaçınmadıklarını, evlatlarını da vatanı savunmak için sokaklara, meydanlara gönderdiklerini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"11 kadın vatanı için canını vermekten kaçmamıştır. Eli öpülesi annelerimiz sokaklarda, meydanlarda bir elinde bayrak, bir elinde çocukları ile sabahlara kadar vatan için nöbet tuttu. Anneye olan saygı ve sevgiyi tek bir güne sığdırmak mümkün değildir. Demokrasi şehidi kadınların, şehit ve gazilerin anneleri ile engelli anneleri başta olmak üzere bütün annelerin gününü yürekten kutluyorum."



