Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

MUĞLA (AA) - Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ölen 24 kişiyle aynı tura katılanlar kazanın acısını yaşıyor.
Tura katılan İsmail Çalışırlar, AA muhabirine, turu düzenleyen Murat Ceylan'ın arkadaşları olduğunu, Ceylan'ın eşinin de kazada hayatını kaybettiğini söyledi.
Çalışırlar, kendi midibüslerinin kaza yapan midibüsün önünde seyrettiğini belirterek, "Bir benzinlikte ihtiyaç molası verdik. Bizi o sırada geçmişler. Daha sonra kaza yaptığını gördük. Çoğu öldü, ablamız, kardeşimizdi." diye konuştu.
Çalışırlar, midibüs şoförünün de Kaynaklar köyünde oturduğunu ve tanıdıkları olduğunu kaydetti.
Hülya Çalışırlar, Murat Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan'ın cenazesini alarak İzmir'e götüreceklerini bildirdi.