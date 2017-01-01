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Tüfekle oynayan çocuk, arkadaşını vurdu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:10

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan arkadaşı öldü.

Alınan bilgiye göre, Koçak Mahallesi'nde Alpay Özdemir, oğlu Yaşar Özdemir ile Işıklı Mahallesi'nde oturan M.K'nın koyunlarını kırpmaya gitti.

Hayvan ağılında kırpma işlemi devam ederken evde oyun oynayan çocuklardan dedesiyle aynı ismi taşıyan M. K, duvarda asılı dedesine ait av tüfeğini alarak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfek, Yaşar Özdemir'i boynundan yaraladı.

Silah sesini duyarak eve gelen aile fertlerince Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, dede M.K'yı gözaltına aldı.

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