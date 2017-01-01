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Hollywood yıldızı Kidman Bodrum'da

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:38
Hollywood yıldızı Kidman Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Hollywood yıldızı Nicole Kidman, otel açılışına katıldı.

Amerikan film yapım şirketi Paramount Pictures'ın lisans bölümü Paramount Licensing Inc ile PHR FZ-LLC iş birliğiyle oluşturulan Paramount Hotels & Resorts markasının dünyadaki ilk oteli Bodrum'da açıldı.

THE BODRUM by Paramount Hotels & Resorts Oteli'nin açılışına katılan Oscar ödüllü oyuncu Kidman, otele girişinin ardından kokteylin verildiği alana geçti.

Torba Koyu manzaralı otelin açılış programı, kokteylin ardından yemekle devam edecek.

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