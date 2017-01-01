Hollywood yıldızı Kidman Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Hollywood yıldızı Nicole Kidman, otel açılışına katıldı.
Amerikan film yapım şirketi Paramount Pictures'ın lisans bölümü Paramount Licensing Inc ile PHR FZ-LLC iş birliğiyle oluşturulan Paramount Hotels & Resorts markasının dünyadaki ilk oteli Bodrum'da açıldı.
THE BODRUM by Paramount Hotels & Resorts Oteli'nin açılışına katılan Oscar ödüllü oyuncu Kidman, otele girişinin ardından kokteylin verildiği alana geçti.
Torba Koyu manzaralı otelin açılış programı, kokteylin ardından yemekle devam edecek.