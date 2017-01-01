Kızını darbettiği öne sürülen babaya gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 13 yaşındaki kızını darbettiği öne sürülen kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde Y.A’nın yaşadığı evden gelen sesler üzerine, komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Y.A, kapıyı açmadı. Bir süre sonra kapıyı açan Y.A, evde bulunan 13 yaşındaki kızı S.A’yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kız çocuğu ise ekipler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Sağlık kontrolü için Kocaeli Devlet Hastanesine getirilen baba, gazetecilerin sorularına tepki gösterdi.