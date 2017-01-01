Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD 7. Geleneksel Rafting Organizasyonu, Düzce'de gerçekleştirildi.

Melen Çayı'nın Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü kesiminde yapılan rafting turuna, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD il ve ilçe yöneticileri ile Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Olpak ve dernek üyeleri özel kıyafetleri giyerek, 13 kilometrelik parkurda rafting yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan Olpak, MÜSİAD ailesi olarak rafting yaptıklarını, bu sayede bir günü aileleriyle birlikte geçirdiklerini söyledi.

Nail Olpak, "Elbete çalışmak hayatımızın bir parçası ama uygun zamanlarda bir sosyal faaliyet içerisinde olabilmek gerekiyor. Düzce şubemize, bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız geleneksel rafting organizasyonunu başlattılar ve sürdürüyorlar. Çok keyif aldık, güzeldi. En güzeli de kimsenin burnu bile kanamadan, aynı güzellik içerisinde ayrılmak oldu. Rafting, şartlar elverdikçe inşallah devam eder." diye konuştu.

Organizasyona, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de katıldı.