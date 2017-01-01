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Manisa çöplüğünde yangın

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:04
Manisa çöplüğünde yangın

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı eteklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi çöplüğünde yangın çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın rüzgarlı olmasının müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.

Çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü kaydeden Gül, çöplüğün bitişiğindeki ormanlık alana alevlerin sıçramaması için orman yangın söndürme ekipleriyle birlikte müdahale edildiğini belirtti.

Gül, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıldır yangın çıkmıyordu, hava rüzgarlı, ekiplerimizle müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın orta bölümde çıkmış. Çöpün döküldüğü alanda statik elektrik meydana gelmiş ve yangın öyle başlamış sanırım. Yaklaşık 15 itfaiye aracı ve 1 iş makinesi ile 1 arazöz ve 1 helikopter ile yangına müdahale ediyoruz. İlçelerimizden de tedbir amaçlı takviye ekipler istedik. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz."

AFAD İl Müdürü Bekir Şen de yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.

Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ise çıkan yangının mahalleyi tedirgin ettiğini söyledi.

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