Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Adanaspor: Karacic, Digao, Ramos, Didi, Mustafa Samican Keskin, Tevfik Altındağ, Foguinho, Roni (Dk. 15 Cem Özdemir), Koman, Vinicius, Magaye
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Medjani, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, N'Doye, Yusuf Yazıcı, Rodallega
Goller: Dk. 20 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 31 Foguinho (Adanaspor)
Sarı kart: Dk. 40 Mas (Trabzonspor)
ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Adanaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
17. dakikada Cem Özdemir'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Digao'nun şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
20. dakikada sol kanattan aşırtma bir vuruş yapan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı kaleci Karacic'in üstünden ağlarla buluştu: 0-1
28. dakikada Adanaspor ceza sahasında yaşanan karambolde top Rodallega'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
31. dakikada Adanaspor soldan Tevfik Altındağ ile köşe vuruşu kullandı. Ön direğe koşu yapan Foguinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.