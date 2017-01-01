Sibel Can, şarkılarını anneler için seslendirdi

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GAZİANTEP (AA) - Sibel Can, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Anneler Günü’ne özel organizasyonuyla hayranlarıyla buluştu.

Festival Park’ta sahne alan Sibel Can, dillerden düşmeyen şarkılarını anneler için seslendirdi. Vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik ederek, dans etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, marka şehre marka sanatçının yakıştığını, Sibel Can'ın kentte olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Her anını anne özlemiyle geçirdiğini dile getiren Şahin, "Sibel Can kardeşime, bu güzel gün ve bizleri kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum. Değerli sanatçımız Sibel Can ve bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Sibel Can da erkeklerin kırılmamasını isteyerek, bugün şarkılarını anneler için söylediğini kaydetti.



