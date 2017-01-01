MUĞLA (AA) - Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam ediyor.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde büyük kadınlar ile ümit-genç erkek takım kumite maçları yapıldı.
İkinci günün sonunda dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Şampiyonanın ikinci gününde dereceye giren takımlar şöyle:
- Büyük kadınlar takım kumite
1- Arnavutköy Belediye Spor Kulübü (İstanbul)
2- Pendik Doğuş Spor Kulübü (İstanbul)
3- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor (Kocaeli)
Sakarya Büyükşehir Belediye Spor (Sakarya)
- Ümit-Genç erkek takım kumite
1- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (İstanbul)
2- Yazıcı Spor Kulübü (İstanbul)
3- Masan Gençlik ve Spor (Bursa)
Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor (Gaziantep)