GÜNCELLEME - Edirne'deki cinayet

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EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Keşan'da geçen yıl bir kişinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Erikli köyü sahilindeki balıkçı barınağı önünde Hilmi Ertek'in (36) geçen yıl 7 Ağustos'ta kısa namlulu silahlarla çapraz ateşe tutularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Olayın birden fazla şüphelisinin bulunması ve olaydan önce hazırlık yapıldığının Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilmesi üzerine, uzman personelden oluşan özel bir ekip kuruldu. Kriminal ve bilgisayar destekli görüntü ve veri analizi uzmanlarının da çalışma grubuna dahil eden özel ekip, 9 ay boyunca çalışma yürüttü.

Özel ekip, teknik ve fiziki takip sonucu olayın azmettiricisi, yer göstericisi, plakaları bantlanarak gizlenen araçları kullananlar ve olayda silah kullanan 8 kişiyi tespit etti.

Operasyonda, T.P (41), K.Ö (26), O.İ (20), C.B.G (20), E.S (33), V.T (51), S.A (22) ve D.A. (32) gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, uyuşturucu imal etmek amacıyla kullanılan Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili aranan 2 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.