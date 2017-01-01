KOCAELİ (AA) - Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, Körfez Yarış Pisti'nde başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen şampiyonanın ilk ayağı, Körfez Yarış Pisti'nde start aldı.
Sezonun ilk rekabeti olma özelliğini taşıyan organizasyonda, bugün resmi antrenmanlar, sıralama turları ve Opel Corsa OPC Cup ile BOM Akademi Kupası 1. yarışları yapıldı.
Yarın Super Grup ile Maxi Grup ilk yarışları, 12 Catheram'ın mücadele edeceği BOM Akademi Kupası, Super Grup, Opel Corsa OPC Cup ve Maxi Grup ikinci yarışları gerçekleştirilecek.