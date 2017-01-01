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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:25

Salon: 19 Eylül

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead, Ledo 40, Ömer Utku Al , Samet Gülek, Emircan Koşut 10, Metin Türen 2, Doğuş Özdemiroğlu 6, Tansu Aksoy 2, Gill 12, Efe Beşok, Ivanov 5

Banvit: Muric 7, Kulig 11, Hasan Emir Gökalp 4, Orelik 13, Erkin Şenel, Metehan Akyel 2, Vidmar 8, Chappell 13, Furkan Korkmaz 19, Theodore 11

1. Periyot: 24-23

Devre: 41-52

3. Periyot: 65-67


GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında, Banvit deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 88-77 yendi.

Maçta 7. dakikada Vidmar'ın basketiyle Banvit 7 sayılık (12-19) fark yakaladı. Yeşilgiresun Belediyespor son dakika içerisinde farkı 2 sayıya (21-23) düşürdü. Rakibinin top kaybından faydalanan ev sahibi ekip Doğuş Özdemiroğlu'nun son hücumda orta alandan bulduğu üç sayılık atışla 24-23 öne geçerek periyodu üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte toparlanan Banvit, Furkan Korkmaz'ın sayısıyla 17. dakikada öne geçti: 41-42. Bu dakikadan sonra üst üste sayılar bulan konuk ekip Yeşilgiresun Belediyespor karşısında devreye 52-41 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdüren Banvit 25. dakikada Theodore ile farkı çift haneli sayılara çıkardı: 50-63. Yeşilgiresun Belediyespor bu dakikadan sonra Gill ile bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya (65-67) kadar düşürdü. Rakibine öne geçme şansı tanımayan Banvit bu periyodu da 67-65 üstün geçti.

Maçın son çeyreğinde Banvit 34. dakikada Kulig'in basketiyle farkı tekrar çift haneli sayılara taşıdı: 65-75. Kalan bölümde rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Banvit, Yeşilgiresun Belediyespor karşısında maçtan 88-77 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Yeşilgiresun Belediyespor'da 40 sayı üreten Ledo oldu.

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