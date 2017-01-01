Basketbolda maçın ardından

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Banvit'e 88-77 mağlup olan Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Aleksandar Trifunovic, başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Trifunovic, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, ligdeki konumları nedeniyle Banvit ile oynanan maçın sonucunun kendileri için çok da önemli olmadığını söyledi.

Oyuncularının sezon boyunca ellerinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Trifunovic, "Bu son maçımızdı. Çok analiz etmemize gerek yok. Maç sonucu çok da önemli değildi bizim için." dedi.

Bu maçta özellikle Türk oyunculara şans verdiğini anlatan Trifunovic, "İyi durumda olduğumuz için Türk oyunculara daha çok şans verdim. Herkese çok teşekkür ediyorum, yönetime ve oyuncularıma. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Başarılı bir sezon geçirdik." diye konuştu.





- Banvit cephesi





Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Öncelikle oyunculara, teknik ekibe ve kulüp organizasyonuna teşekkür eden Filipovski, "Sezonu 21 galibiyetle tamamladık. Bugün de ciddi konsantre olarak oynadık. Şu anda takımdaki herkes sağlıklı. Play off'larda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.