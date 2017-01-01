Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

MUĞLA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Marmaris Menteşe karayolu Sakar mevkisinde yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana trafik kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Bakan Kaya, Marmaris Devlet Hastanesi çocuk servisinde yatan Beyzanur Hano (8), yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Cahide Güler, Özel Marmaris Yücelen Hastanesinde göz ameliyatı olan Simge Sinur'u (17) ziyaret ederek başhekimlerden sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Bakan Kaya'ya AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Muğla Valisi Amir Çiçek eşlik etti.
Hastane çıkışında gazetecilerin soruları üzerine Bakan Kaya, hastaların ve ailelerinin durumları hakkında tam bilgi aldıktan sonra kamuoyuna bilgi vereceğini kaydetti.
Bakan Kaya, hastane ziyaretlerinin ardından kaza yerinde incelemede bulunmak üzere ilçeden ayrıldı.