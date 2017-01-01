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Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:12
Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi

MUĞLA (AA) - Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Adli Tıp Kurumuna gelerek kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Piriştina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle Buca'ya, İzmir'e ateş düştüğünü söyledi.

Cenazelerin, Muğla Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla İzmir'e götürmeye başlandığını bildiren Piriştina, "Hastanedeki yaralılarımızı da ziyaret edeceğim. Umarım onlardan iyi haberler alırız. Kadınlarımız, çocuklarımız canlarımız gitti. Sözün bittiği yerdeyiz. Başımız sağolsun." dedi.

Piriştina, yaklaşık 2 saat içerisinde tüm cenazelerin yola çıkarılmış olacağını kaydetti. Defin için planlama yapmadan ailelere danışmak istediklerini belirten Piriştina, talep olursa mümkün olduğunca toplu bir defin ve cenaze töreni düzenlemek istediklerini ifade etti.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin eşyaları Adli Tıp Kurumu önündeki yakınlarına teslim edildi.

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