Kastamonu'daki ev yangını

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında hayatını kaybeden çift, 2 hafta sonra toprağa verildi.
Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşli köyünde 29 Nisan'da çıkan yangında hayatını kaybeden Salih Açıkgöz (72) ve Meryem Açıkgöz'ün cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Akrabalarından alından DNA örneklerinden yapılan incelemede cesetlerin Salih ve Meryem Açıkgöz'e ait olduğu tespit edildi.
Ankara'dan alınarak köye getirilen Açıkgöz çiftinin cesetleri, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.