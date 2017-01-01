Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Adanaspor: Karacic, Digao, Ramos, Didi, Mustafa Samican Keskin, Tevfik Altındağ, Foguinho, Roni (Dk. 15 Cem Özdemir), Koman (Dk. 66 Bekir Yılmaz), Vinicius (Dk. 89 Ahmet Bahçıvan), Magaye
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Medjani, Durica, Mas (Dk. 89 Yusuf Erdoğan), Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 63 Matus Bero), Olcay Şahan, N'Doye (Dk. 63 Castillo), Yusuf Yazıcı, Rodallega
Kırmızı kart: Dk. 81 Magaye (Adanaspor)
Goller: Dk. 20 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 31 Foguinho (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mas, Dk. 81 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 89 Bekir Yılmaz (Adanaspor)
ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yapılan maçta Adanaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
51. dakikada hızlı gelişen kontratakta Magaye'nin, Medjani'yi geçerek yaptığı vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.
80. dakikada Mas'ın ceza alanına ortasında, Bero'nun kafa vuruşuyla top auta çıktı.
90+3. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ortasına iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona ererken, bitime 3 hafta kala 24 puanı bulunan Adanaspor'un, Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.