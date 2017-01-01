Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Tekinsoy:

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MUĞLA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, "Bodrum'da şu anda yeni sit çalışmaları ile ilgili tescil edilmiş hiçbir yer yoktur." dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanlığınca hazırlanan sunumun ardından, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, ilgili birim yetkileriyle katılımcıların sorularını yanıtladı.

Tekinsoy, konuyla ilgili ayrıntılı konuşmak istediklerini belirten sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Ankara'ya davet etti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin memnuniyetlerini dile getirdiği toplantı ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Tekinsoy, çalışma programı kapsamında incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

Tekinsoy, yeni yapılan sit çalışmaları ile ilgili bilgilendirme konusunda talep edilen toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Güzel bir toplantı oldu Zannederim bu birlikteliğimiz, istişarelerimiz devam edecek. Bodrum'da şu anda yeni sit çalışmaları ile ilgili tescil edilmiş hiçbir yer yoktur. Bu daha son halini almamış bir çalışmadır. Bundan sonraki aşamalarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan geçecek. Sonra Genel Müdürlüğe gelecek ve bizim tarafımızdan incelenecek. En son olarak Bakan Bey'in onayına sunulacak. Daha katedeceği çok mesafe var, düzeltilecek çok şey. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ve paniğe kapılmasın."

- "Yüreğimizi su serpildi"

Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de "Yüreğimize su serpildi" diyerek toplantının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Demiröz, konuşulanlardan sonra gelecek, turizm ve çevre açısından biraz daha iyimser olduklarını dile getirerek "Bürokrasiyi temsil eden kişilerin anlayışının da bizler gibi olduğunu fark ettik. Yakın zamanda taslak olarak hazırlanan Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi planları, bizim açımızdan kabul edilemez planlardı. Çeşitli yerlere itirazlarımızı yapmıştık." dedi.

Toplantıya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu da katıldı.