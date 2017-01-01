Düzce'den Haleplilere yardım

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DÜZCE (AA) - Beşir Derneği, Halep'e 25 ton un gönderdi.

Derneğin Düzce Şubesi tarafından hazırlanan un yüklü tır, dualar eşliğinde derneğin Halep kamplarındaki fırın ve aşevlerine doğru yola çıkarıldı.

Beşir Derneği Batı Karadeniz Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın, şu ana kadar bölge genelinden toplanan gıda ve giyim eşyalarından oluşan 13 tırı Halep'e gönderdiklerini söyledi.

Derneğin Suriye Koordinatörlüğü tarafından istenen 25 ton unu yola çıkardıklarını aktaran Baygın, "Bölgede bulunan arkadaşlarımız, orada ne eksikse bize bildiriyor, biz de hazırlayıp hemen yolluyoruz. 25 ton unun arkasından 75 ton un daha göndereceğiz. Her hafta bir tır göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Baygın, Suriyelilere yardımları kendi elleri ile işleyerek teslim ettiklerini de belirterek, "Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, oradaki kamplara gönderiyoruz. Mutfak malzemelerimiz ve un, kampta bulunan aşevinde sıcak yemeğe dönüşüp günde 10 bin kişiye ulaştırılıyor. Suriyeli kardeşlerimize yine bölgede kurulan fırınımızdan, günde 100 bin ekmek veriyoruz." diye konuştu.

Derneğin Türkiye genelinde 254 noktada temsilcisi bulunduğunu ifade eden Baygın, yurt dışı yardımlarının yanı sıra temsilciliklerin ve hayırseverlerin gönderdiklerini, yardıma muhtaç birey ve ailelere ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.