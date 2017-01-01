ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:14

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Ahmet Tokgöz yönetimindeki 23 ED 167 plakalı otomobil, Elazığ Karayolu Kale İlçesi girişinde Abdulrezzak Kızıltaş idaresindeki 34 LPF 05 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ayşe ve Nebahat Tokgöz, Eren Tuncer, Makbule ve Celal Kızıltaş, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Öte yandan Halil İbrahim Yüksel'in kullandığı 23 AN 051 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Yimpaş kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 DC 814 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Yüksel ile aynı araçta bulunan Fatma, Melise ve Şerife Yüksel yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
AVM'de yöresel kıyafetler sergisi
YEREL

AVM'DE YÖRESEL KIYAFETLER SERGİSİ
Kiraz'dan Akçadağ'a teşekkür ziyareti
YEREL

KİRAZ'DAN AKÇADAĞ'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
6.Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor
YEREL

6.MALATYA ANADOLU KİTAP FUARI SÜRÜYOR
Girişimcilik topluluğundan Paylaşımlı ofis ziyareti
YEREL

GİRİŞİMCİLİK TOPLULUĞUNDAN PAYLAŞIMLI OFİS ZİYARETİ
Tabiat Yürüyüşü yapıldı.
YEREL

TABİAT YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig için sahaya çıkıyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR, SÜPER LİG İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
YEREL

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT:
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:
YEREL

MHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI MESUT SAMANLI:
Başkan Poyraz MÜSİAD ziyaretinde 6736 sayılı kanun hakkında bilgi verdi
YEREL

BAŞKAN POYRAZ MÜSİAD ZİYARETİNDE 6736 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Jimnastikte Türkiye birincisi oldu
YEREL

JİMNASTİKTE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Eski Vali Saran'dan Malatya ziyareti
YEREL

ESKİ VALİ SARAN'DAN MALATYA ZİYARETİ
Skeç Treni yola çıktı
YEREL

SKEÇ TRENİ YOLA ÇIKTI
'Geçmişten Günümüze Geleneksel El Sanatları' sergisi açıldı
YEREL

'GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL EL SANATLARI' SERGİSİ AÇILDI
Malatya'nın 120 Okulunda yazarlar ve öğrenciler buluştu.
YEREL

MALATYA'NIN 120 OKULUNDA YAZARLAR VE ÖĞRENCİLER BULUŞTU.
Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvasının açılışını Mumcu yaptı
YEREL

BİRLİK VE BERABERLİK HALI SAHA FUTBOL TURNUVASININ AÇILIŞINI MUMCU YAPTI
Minik öğrencilerin yıl sonu etkinliği
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERİN YIL SONU ETKİNLİĞİ
MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL

MHP'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Murat ailesinin acı günü
YEREL

MURAT AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Hekimhan'da THM konseri
YEREL

HEKİMHAN'DA THM KONSERİ
Yeşilyurt 4. Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği Pazar günü başlıyor
YEREL

YEŞİLYURT 4. UÇURTMA VE SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR
Başkan Çakır Anneler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
MABESEM sanatçıları şiirlerle yüreklere dokundu
YEREL

MABESEM SANATÇILARI ŞİİRLERLE YÜREKLERE DOKUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!