Bakan Yılmaz'dan "15 dakika" uyarısı

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 21 Mayıs'ta yapılacak KPSS'deki 09.45 kuralına ilişkin, "Bütün kardeşlerim hak kaybına uğramamaları için ÖSYM tarafından konulan kurallara harfiyen uymalı. Eğer ÖSYM '15 dakika önce gelin' diye açıklama yapmışsa, kendileri yarım saat önce gitmeli." dedi.

Yılmaz, "Tarihi Kentler Birliği Sivas Buluşması" programı kapsamında, Sivas Belediyesi Paşabahçe Kütük Ev'de düzenlenen yemeğe katıldı.

Burada bir gazetecinin, ÖSYM'nin 21 Mayıs'ta yapılacak KPSS'de adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanması kuralı hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

"YÖK ve ÖSYM, herhangi bir kimse hukuk kurallarını ihlal etmeden, sağlıklı sınav sistemini hayata geçirmek istiyor. Bundan dolayı da diyor ki 'Öğrencilerimiz sınavın başlamasından belli bir süre önce gelsin, gerekli kontroller yapılsın ve sınav başladığı anda da sınava girsin. Arada girip de diğer insanların dikkatini dağıtmasın, zamanını çalmasın.' diye bir kural koydu. Dolayısıyla bütün kardeşlerim hak kaybına uğramamaları için ÖSYM tarafından konulan kurallara harfiyen uymalı. Eğer ÖSYM '15 dakika önce gelin.' diye açıklama yapmışsa kendileri yarım saat önce gitmeli. Yani ÖSYM'nin çağırdığı saatten de önce gitmeli. Trafik var, sair sıkıntılar da olabilir, vaktinden önce giderse hiçbir kardeşim mağdur olmaz."

Bakan Yılmaz, daha önce yaşanan mağduriyetlerin toplumun vicdanını sızlattığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ancak ÖSYM de diyor ki 'Sağlıklı bir sınav yapmak için bu kuralları uygulamak zorundayız.' Dolayısıyla hem sınava girecek kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın kurallara uymasını hem de ÖSYM'nin bu kuralları vatandaş tarafından kabul edilebilir şekilde gerekli duyurusunu yapmasını istiyoruz. Şimdi benim de çağrım odur ki bu sınava girecek kardeşlerimiz ÖSYM tarafından açıklanmış olan kurallara harfiyen uysunlar, herhangi bir hak kaybına sebebiyet olmasın."