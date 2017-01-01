ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:21

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolu Ankara istikametinde, 42 KR 9612 ve 41 BG 884 plakalı tırlar ile 34 ZR 9612 plakalı midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralananlardan 6'sı olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüste sıkışan 2 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedavi altında alındı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan Ankara istikametinde, trafik daha sonra tek şerit üzerinden sağlanmaya başladı.


İLGİLİ HABERLER
Türkiye ATV Enduro Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ATV ENDURO ŞAMPİYONASI
Otomobil sporları
YEREL

OTOMOBİL SPORLARI
Kızını darbettiği öne sürülen babaya gözaltı
YEREL

KIZINI DARBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN BABAYA GÖZALTI

Başkan Baran Şanlıurfa kebabının tadına baktı
YEREL

BAŞKAN BARAN ŞANLIURFA KEBABININ TADINA BAKTI
3 yazarlı kitap 'Dağılma' tanıtıldı
YEREL

3 YAZARLI KİTAP 'DAĞILMA' TANITILDI
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler
YEREL

BİSİKLETLE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİLER
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
KO-MEK Darıca ilçe sergisi ile final yaptı.
YEREL

KO-MEK DARICA İLÇE SERGİSİ İLE FİNAL YAPTI.
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Bilim yolunda öğrencilerimizin destekçisiyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "BİLİM YOLUNDA ÖĞRENCİLERİMİZİN DESTEKÇİSİYİZ"
Başkan Baran &quot;Hayalimiz daha güzel bir Körfez&quot;
YEREL

BAŞKAN BARAN "HAYALİMİZ DAHA GÜZEL BİR KÖRFEZ"
Deniz ulaşımda 2017 yaz sefer tarifesi başlıyor
YEREL

DENİZ ULAŞIMDA 2017 YAZ SEFER TARİFESİ BAŞLIYOR
Körfez'e iki yeni işletme
YEREL

KÖRFEZ'E İKİ YENİ İŞLETME
Büyükşehir'in çiftçilere desteği devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN ÇİFTÇİLERE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Konforlu otobüs durağı hizmete giriyor
YEREL

KONFORLU OTOBÜS DURAĞI HİZMETE GİRİYOR
Körfez'e bebek bakım odaları
YEREL

KÖRFEZ'E BEBEK BAKIM ODALARI
Başkan Baran'a MHP İl Başkanı Ünlü'den ziyaret
YEREL

BAŞKAN BARAN'A MHP İL BAŞKANI ÜNLÜ'DEN ZİYARET
GÜNCELLEME - İntihar süsü verilmiş cinayeti polis aydınlattı
YEREL

GÜNCELLEME - İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ CİNAYETİ POLİS AYDINLATTI
Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Başkan Doğan'dan anneler günü mesajı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Köylerin parke çalışmaları için ihale yapıldı
YEREL

KÖYLERİN PARKE ÇALIŞMALARI İÇİN İHALE YAPILDI
İzmit'te sahipsiz hayvanlar için çalışmalar sürecek
YEREL

İZMİT'TE SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!