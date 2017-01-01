5. Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri

MUĞLA (AA) - Muğla’da, bu yıl beşincisi düzenlenen Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.
Köyceğiz Belediyesi tarafından Toparlar Mahallesi'ndeki Kazancı Mesire alanında düzenlenen müsabakalara 13 kategoride 300 güreşçi katıldı.
Başpehlivanlık için İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil karşılaştı. Rakibini yenen Balaban, başpehlivanlığı kazandı.
Güreş ağalığı ise 100 bin lira ile Salih Birincioğlu'nda kaldı.
Türkiye Güreş Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu İnanç Güçlü, ödül töreninde, hedeflerinin Kırkpınar’ın ilk 32 güreşçisini Köyceğiz’de yarıştırmak olduğunu söyledi.
Güçlü, Köyceğiz’i Ege'nin Kırkpınar’ı yapmak istediklerini ifade ederek, bu yılki güreşlerde kaliteli müsabakaların gerçekleştiğini belirtti.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da güreşlere gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporcuların madalyaları, törenle verildi.