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Maçın ardından

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:44


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve bir alt lige düşmesi kesinleşen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Önemli olan bu yaşanmışlıklardan ders almak. Eski başarıyı yakalamak istiyoruz." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, küme düştükleri için üzgün olduğunu söyledi.

Bazı taraftarların maç öncesinde takım otobüsüne yabancı maddeler atarak saldırıda bulunduğunu ifade eden Arın, şöyle konuştu:

"Biz bu küme düşme olayını daha önce de yaşadık. Takım düşerken, oyuncuları tribüne çağırıp destek veren taraftarımız vardı. Başarısızlıklar bir kişiye mal edilmemeli. Başkanımızın 11-12 senelik emeği var. O da insan, hata yapmıştır. Sadece o hata yapmamıştır, o hatanın içerisinde ben de varım, oyuncularım da var. Önemli olan bu yaşanmışlıklardan ders almak. Eski başarıyı yakalamak istiyoruz. Bir takımı bir senede heba etmemek lazım. Küme düşmek var ama düşerken de ayakta kalmak var."


- Trabzonspor cephesi


Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise temposuz maç oynandığını belirterek, şunları söyledi:

"Son haftalar kayıplarla geçti. Tempomuz biraz düştü. İkinci yarının başından itibaren kazanan bir takım olmaktan biraz uzaklaştık. Bunun alternatiflerini yaratmak ve bu tempoyu yeniden yaratmak için 3 tane önümüzde güzel maç var. Adanaspor'a bundan sonraki liginde başarılar diliyorum. Küme düşmeleri kesinleşti. Biz de bir an önce toparlanıp oynayacağımız 3 tane çok önemli maçın sonucunu alarak ligi kapatmak istiyoruz."

Avrupa kupalarına katılma iddiasından henüz kopmadıklarını aktaran Yanal, Trabzonspor'un gelecek sezon için çok iyi bir takım kurmayı ve yarışacağı her organizasyonu zirvede tamamlamayı hedeflediğini aktardı.

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