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Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:00
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

MUĞLA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yolcu midibüsünün şarampole yuvarlandığı kazaya ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda." dedi.

Kaya, Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisindeki kazanın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Yücelen Hastanesinde tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Kaya, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nden bir gün önce 24 vatandaşı çok acı bir trafik kazasında kaybettiklerini söyledi.

Kazada yaralanan 10 vatandaşın hastanelerde tedavi altında olduğunu belirten Kaya, "Yaralıların 5'i yoğun bakımda. Allah'tan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı bir kaza yaşadığımız için çok üzgünüz. Olayı duyar duymaz hemen İstanbul'dan buraya geldik. Yaralılarımızı hastanelerde ziyaret ettik. Durumları hakkında bilgi aldık. Şu anda tedavileri devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Kaya, kazanın oluş şekliyle ilgili yaralılardan bilgi alıp alamadığı yönündeki soru üzerine, "Şu an yoğun stres yaşamış hastalarımız. Biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kaza hakkında soru sormadık çünkü çok yoğun bir stres yaşamışlardı, çok büyük bir acı yaşamışlardı. İçlerinde akrabalarını kaybedenler var. O yüzden bu tür sorular sormadık." ifadelerini kullandı.

Kazanın gerçekleştiği mevkiyi gördüğünü dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Adli Tıp Kurumundaki cenazelerden 8 tanesi ailelerine teslim edildi. Bir tanesi hariç, hepsinin yakınları gelerek kimlik teşhislerini yaptı. Bir vatandaşımızın da yakınları bekleniyor. Bu akşam itibarıyla hemen hemen hepsi ailelerine teslim edilmiş olacak. Yarın olan cenazelere katılacağız inşallah. Kazada yaralanan bebeğimizin durumu gayet iyi. Annesini de burada ziyaret ettik. Rabbim annesine de acil şifalar versin."

Kaya, açıklamanın ardından hastane önünde bekleyen yaralı yakınları ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Armağan Serttaş'ın kullandığı 03 FR 747 plakalı midibüs, Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanmış, yaklaşık 30 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilmişti.

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