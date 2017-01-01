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Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:18
Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

MUŞ (AA) - Bitlis'te pankreas iltihabı teşhisi konulan 15 yaşındaki Elife Ertuş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Bitlis Devlet Hastanesine 3 gün önce karın ağrısı şikayetiyle başvuran ve pankreas iltihabı tanısı konulan Ertuş, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.

Hastanın amcası Sani Ertuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doktorumuz Bünyamin Teymuroğlu bizimle çok ilgilendi. Allah razı olsun. Tedavi için Ankara'ya gönderdiler. Bize böyle bir imkanı sunan başta Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Bitlis Devlet Hastanesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Bünyamin Teymuroğlu ise hastanın 3 gün önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek "Burada hastaya yapılan tetkiklerde pankreas iltihabına rastladık. Çocuk servisine yatırdık. 3 gün tedavi ettik. Hastayı tedavi için Ankara Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk ettik. Uçak ambulans ile hastamızı sevk etmeyi daha uygun gördük." diye konuştu.

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