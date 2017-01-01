Alman seyahat acentesi yetkililerine "Türk Gecesi"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) girişimleriyle Antalya'ya davet edilen Almanya’dan 150 seyahat acentesinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri için Türk gecesi düzenlendi.

TÜRSAB'ın girişimleriyle Türkiye'ye Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan gelecek turist sayısını artırmak amacıyla kente davet edilen son yıllarda ülkeye satış yapmayan 150 seyahat acentesi için Kundu Turizm Bölgesi’ndeki Mardan Palace Otel'de Türk gecesi düzenledi. Gecede, Türk Halk ve Türk Sanat müziği eşliğinde Türkiye'ye özgü yiyecekler ikram edildi.

TÜRSAB Yurt Dışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman Seyahat Acentesi yetkililerini ağırladıklarını belirterek 2017 sezonunun özellikle Almanca konuşulan ülkelerde daha hareketli pazarlanabilmesi için onları Antalya'ya getirdiklerini söyledi.

Baraner, 4 günlük bir program ile hem bölgenin kültürel zenginliklerini gezdirdiklerini hem de otelleri tanıttıklarını ifade ederek "Burada amaç yeniden Türk-Alman dostluğunu ön plana çekerek otellerimizin, turizm ürünlerimizin Avrupa'da, özellikle Almanya'da daha iyi pazarlanması. Onlar tabii ki çok memnun kaldılar. Özellikle Türk halkının Almanlara gösterdiği sempatiden de çok etkilendiler." dedi.

TÜRSAB'ın bu yıl Avrupa pazarlarına daha çok girip özellikle satış elemanlarını yeniden Türkiye'ye kazandırıp 2017'yi kimsenin beklemediği oranda yüksek dolulukla kapatmayı hedeflediğini aktaran Baraner, "Bu geziler ve organizasyonların faydası oluyor. Buradan dönünce insanlar genel anlamda gördüğünü, tanıdığını, bildiğini daha rahat ve daha çok satabiliyor. Bu amaçla bu organizasyonu yaptık. Bu organizasyonlar sonrasında da devam edecek. Sadece sahilde değil Anadolu'da da bunlara devam edeceğiz." diye konuştu.