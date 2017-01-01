Çerkez sürgününün 153. yılı

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KOCAELİ (AA) - Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), 1864 yılında Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası bir buçuk milyon Çerkez'in Osmanlı topraklarına sürgününün 153. yılı nedeniyle bir anma etkinliği düzenledi.

Kandıra Kefken Karaağaç Mahallesindeki etkinlik, Sürgün Anıtı'nda başladı. Daha sonra Babalı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde toplanan grup üyeleri, sahile yürüdü. Denize, üzerinde ''21 Mayıs 1864'' yazan çelenk bırakılırken, karanfiller atıldı.

Katılımcılar sahilde "Nart ateşi" yakıp, çevresinde "mezar taşı nöbeti" tuttu. Etkinlik, hayatını kaybedenler anısına meşalelerin kuma saplanması ve "Sürgün Andı" okunmasıyla sona erdi.

- "Dünyada hiçbir millet soykırımlara ve sürgünlere maruz kalmasın"

Anma etkinliğine katılan AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan sürgünü unutmamak için burada olduklarını anlatarak, farklı illerden yaklaşık 30 bin Çerkez'in Kandıra'da toplandığını söyledi.

Çerkezlerin buraya geldiklerinde, kendi kültürlerini, gelenek ve göreneklerini muhafaza ederek, bu ülkenin bayrağı altında yine bu ülkenin birliği, beraberliği, gelişmesi ve kalkınması için gayret ortaya koyduklarını söyleyen Alparslan, "Temennimiz, hiçbir milletin bu tür bir sürgüne maruz kalmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelecek vizyonunda her birimiz, omuz omuza vererek, çok daha güzel günlere yürüyebilecek güce kavuşabiliriz. Bugünleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Dünyanın bu konulardaki hassasiyetinin ve dikkatinin artmasına vesile olacağız." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da 153 yıl önce sürgün yaşayan atalarının buraya geldiğini belirterek, buradaki o manevi atmosferi hissettiklerini aktardı.

Soydaşlarının burada bir süre mağaralarda yaşadığını ifade eden Baybatur, "İnşallah 'dünyada hiçbir millet soykırımlara ve sürgünlere maruz kalmasın' diye de dua ediyoruz. Biz de Çerkesler olarak soykırım yaşamış vatanın ne olduğunu bilen, devletin ne olduğunu bilen, bayrağın ne olduğunu bilen bir milletiz. Türkiye Cumhuriyetinin şerefli bir vatandaşı olarak devletin ve milletin bekası için diğer topluluklar gibi diğer milletler gibi ülkemize 80 milyonla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya ise her yıl bu etkinliği düzenlediklerini anlatarak, Çerkez sürgününün dünyada benzeri olmayan bir tarihi barındırdığının altını çizdi.

Bu sürgünün, kendileri dışında çok fazla bilinmemesinin üzüntü verici olduğunu ifade eden Aslankaya, Çerkezlerin geçmişte yaşadıkları trajediyi gelecek kuşaklara mutlaka aktarmaları, kültürlerini de yaşatmaları gerektiğini kaydetti.