ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çerkez sürgününün 153. yılı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:25
Çerkez sürgününün 153. yılı

KOCAELİ (AA) - Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), 1864 yılında Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası bir buçuk milyon Çerkez'in Osmanlı topraklarına sürgününün 153. yılı nedeniyle bir anma etkinliği düzenledi.

Kandıra Kefken Karaağaç Mahallesindeki etkinlik, Sürgün Anıtı'nda başladı. Daha sonra Babalı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde toplanan grup üyeleri, sahile yürüdü. Denize, üzerinde ''21 Mayıs 1864'' yazan çelenk bırakılırken, karanfiller atıldı.

Katılımcılar sahilde "Nart ateşi" yakıp, çevresinde "mezar taşı nöbeti" tuttu. Etkinlik, hayatını kaybedenler anısına meşalelerin kuma saplanması ve "Sürgün Andı" okunmasıyla sona erdi.

- "Dünyada hiçbir millet soykırımlara ve sürgünlere maruz kalmasın"

Anma etkinliğine katılan AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan sürgünü unutmamak için burada olduklarını anlatarak, farklı illerden yaklaşık 30 bin Çerkez'in Kandıra'da toplandığını söyledi.

Çerkezlerin buraya geldiklerinde, kendi kültürlerini, gelenek ve göreneklerini muhafaza ederek, bu ülkenin bayrağı altında yine bu ülkenin birliği, beraberliği, gelişmesi ve kalkınması için gayret ortaya koyduklarını söyleyen Alparslan, "Temennimiz, hiçbir milletin bu tür bir sürgüne maruz kalmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelecek vizyonunda her birimiz, omuz omuza vererek, çok daha güzel günlere yürüyebilecek güce kavuşabiliriz. Bugünleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Dünyanın bu konulardaki hassasiyetinin ve dikkatinin artmasına vesile olacağız." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da 153 yıl önce sürgün yaşayan atalarının buraya geldiğini belirterek, buradaki o manevi atmosferi hissettiklerini aktardı.

Soydaşlarının burada bir süre mağaralarda yaşadığını ifade eden Baybatur, "İnşallah 'dünyada hiçbir millet soykırımlara ve sürgünlere maruz kalmasın' diye de dua ediyoruz. Biz de Çerkesler olarak soykırım yaşamış vatanın ne olduğunu bilen, devletin ne olduğunu bilen, bayrağın ne olduğunu bilen bir milletiz. Türkiye Cumhuriyetinin şerefli bir vatandaşı olarak devletin ve milletin bekası için diğer topluluklar gibi diğer milletler gibi ülkemize 80 milyonla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya ise her yıl bu etkinliği düzenlediklerini anlatarak, Çerkez sürgününün dünyada benzeri olmayan bir tarihi barındırdığının altını çizdi.

Bu sürgünün, kendileri dışında çok fazla bilinmemesinin üzüntü verici olduğunu ifade eden Aslankaya, Çerkezlerin geçmişte yaşadıkları trajediyi gelecek kuşaklara mutlaka aktarmaları, kültürlerini de yaşatmaları gerektiğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Dünyanın Gözünden Türkiye ve Ortadoğu&quot;
YEREL

"DÜNYANIN GÖZÜNDEN TÜRKİYE VE ORTADOĞU"
Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

KOCAELİ'NDE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
Türkiye ATV Enduro Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ATV ENDURO ŞAMPİYONASI
Otomobil sporları
YEREL

OTOMOBİL SPORLARI
Kızını darbettiği öne sürülen babaya gözaltı
YEREL

KIZINI DARBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN BABAYA GÖZALTI

Başkan Baran Şanlıurfa kebabının tadına baktı
YEREL

BAŞKAN BARAN ŞANLIURFA KEBABININ TADINA BAKTI
3 yazarlı kitap 'Dağılma' tanıtıldı
YEREL

3 YAZARLI KİTAP 'DAĞILMA' TANITILDI
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler
YEREL

BİSİKLETLE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİLER
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
KO-MEK Darıca ilçe sergisi ile final yaptı.
YEREL

KO-MEK DARICA İLÇE SERGİSİ İLE FİNAL YAPTI.
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Bilim yolunda öğrencilerimizin destekçisiyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "BİLİM YOLUNDA ÖĞRENCİLERİMİZİN DESTEKÇİSİYİZ"
Başkan Baran &quot;Hayalimiz daha güzel bir Körfez&quot;
YEREL

BAŞKAN BARAN "HAYALİMİZ DAHA GÜZEL BİR KÖRFEZ"
Deniz ulaşımda 2017 yaz sefer tarifesi başlıyor
YEREL

DENİZ ULAŞIMDA 2017 YAZ SEFER TARİFESİ BAŞLIYOR
Körfez'e iki yeni işletme
YEREL

KÖRFEZ'E İKİ YENİ İŞLETME
Büyükşehir'in çiftçilere desteği devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN ÇİFTÇİLERE DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Konforlu otobüs durağı hizmete giriyor
YEREL

KONFORLU OTOBÜS DURAĞI HİZMETE GİRİYOR
Körfez'e bebek bakım odaları
YEREL

KÖRFEZ'E BEBEK BAKIM ODALARI
Başkan Baran'a MHP İl Başkanı Ünlü'den ziyaret
YEREL

BAŞKAN BARAN'A MHP İL BAŞKANI ÜNLÜ'DEN ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (14 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (15 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)