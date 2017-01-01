Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - İzmir'de bir grup mahalle muhtarı, Marmaris Menteşe karayolu Sakar mevkisinde yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralananların yakınlarını ziyaret etti.

Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıların yakınlarını bir grup muhtarla ziyaret eden Kozağaç Mahallesi Muhtarı İdris Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı yakınlarıyla birlikte hastanede Allah'tan şifa beklediklerini söyledi.

Yaşanan olayın şokunu hala üzerlerinden atamadıklarını ifade eden Avcı, "Ölen kişilerin hepsi tanıdığımız kişiler. Anneler Günü'nde, böyle bir değerli günde böyle bir şey olması bizleri perişan etti. Muhtarlarla birlikte buraya geldik. Belediye başkanımız ve Buca halkı hayretler içinde." dedi.

Avcı, İzmir Bucalılar olarak tarifi mümkün olmayan bir acı yaşadıklarını kaydetti.

Öte yandan bazı yaralı yakınları, kazada ölen ve yaralanan kişilerin daha önce de aynı şoför ve otobüsle birçok kez yolculuk yaptıklarını belirtti.