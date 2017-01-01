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Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:54

MUĞLA (AA) - Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yolcu midibüsünün şarampole yuvarlandığı kazaya ilişkin, "Hakikaten çok büyük bir acı. 24 can yitirdik ve bunun tarifi mümkün değil." dedi.

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisindeki kazanın ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Piriştina, gazetecilere yaptığı açıklamada, Buca'dan özel tur aracılığıyla Marmaris'e tatil amaçlı çıkan hemşehrilerinin 24'ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Şu an 10 hemşehrisinin tedavi gördüğünü belirten Piriştina, "Onlardan iyi haberler bekliyoruz. Genel itibarıyla şu an isimler konusunda bir netleşme sağlandı gibi. Ben iki saat önce Buca'dan çıkmadan bütün endişemiz buydu. Oradaki tüm hemşehrilerimiz isim merak ediyorlardı." diye konuştu.

Priştina, yaşanan acıyı anlatmak ve tarif etmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Biraz önce Adli Tıp'tan geldim. Sanırım 2-3 saat içinde tüm cenazelerimizi İzmir'e götüreceğiz. Otoban çıkışında Muğla Büyükşehir Belediyesinin araçlarını İzmir Büyükşehir Belediye ekiplerimiz bekliyor olacak. Onları alıp Buca Kaynaklar'daki gasilhanemize alacağız. Sağlıklı ve yaralı olanlara dua etmekten, ölenlere ve kederli ailelerine rahmet dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Hakikaten çok büyük bir acı. 24 can yitirdik ve bunun tarifi mümkün değil." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Araç kiralanan şirket kayıtlı bir şirket mi?" sorusu üzerine Piriştina, şu cevabı verdi:

"Bir şirket olduğuna emin değiliz ama bir isim var. Hatta kiralayan kişinin eşi de otobüste hayatını kaybetti. Bu kişiyle biraz önce Adli Tıp'ta görüştüm. O da çok şaşkın ve üzgün. Açıkçası nereden kiralandığı, şirket detaylarını soramadım çünkü o da olayın şokunda, eşinin yasında ama ilerleyen saatlerde netleşir ancak turu düzenleyen arkadaşım bu sorulara cevap verecek haletiruhiyede değildi."

Belediye Başkanı Piriştina, kazada hayatını kaybedenler için tören yapılıp yapılmayacağının henüz netleşmediğini ifade etti.

Şu an tüm hemşehrilerinin kendi mahallelerinde gerek cenaze işlemleri gerekse farklı farklı mezarlıklarda defin işlemleri için hazırlıkların tamamlandığını belirten Piriştina, "Sadece cenazeleri Muğla'dan İzmir'e teslim almayı bekliyoruz. Sabahın ilk saatleri olmadan sanırım bu teslimatla hemşehrilerimizi biz alacağız." dedi.

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