IĞDIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün sırtını FETÖ'ye dayayarak bize olan husumetlerinden kendilerine oy devşirenler Tayyip Erdoğan'a teşekkür etsinler çünkü onun cesareti, kararlılığı olmasaydı, onun bu konudaki öngörüsü, bilgisi olmasaydı bugün ana muhalefet partisinin lideri dahil olmak üzere herkesin siyaset yapma hakkını 15 Temmuz'da elinden alıvereceklerdi." dedi.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret eden Soylu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 yıldır kalkınma, değişim, gelişim ve demokrasiyi yükseltme mücadelesini ortaya koyduğunu söyledi.

AK Parti kadroları ile Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, "Her şeye, her türlü baskıya, dezenformasyona rağmen, bu ülkeyi sıkıştırıp, bu ülkenin büyümesini engellemeye çalışanlara, ülkenin yarınlarının zengin olmamasını isteyenlere rağmen, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, hürriyetimizin ve özgürlüğümüzün kıskanılmasına rağmen sizler liderimizle beraber büyük bir mücadeleyi gerçekleştiriyorsunuz." dedi.

16 Nisan'daki halk oylamasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Sizler liderimizle birlikte büyük bir mücadeleyi gerçekleştiriyorsunuz. Bu mücadeledeki en önemli dönüm noktası 16 Nisan'dır. Türkiye birinci sıçramasını 15 yıl içerisinde 21. yüzyılda yapmıştır. Bunu da bu kadrolarla birlikte yapmıştır. 2007, 2009, 2010 ve ondan sonraki yıllarda Türkiye'nin bir daha sıçrama yapmaması için neredeyse her türlü senaryoyu ortaya koydular. 27 Nisan e-muhtırasından Gezi olaylarına kadar, 17-25 Aralık darbesine kadar, 6-7 Ekim olaylarına kadar ve en son 15 Temmuz darbe girişimine kadar her şeyi ortaya koydular. Siyasetin moralini bozmak istediler, milletimizin moralini bozmak istediler. Ülkemizin istikametini ve ülkemizin gidişatını farklılaştırmak, hedeflerimizden bizi koparmak istediler. Bunu hep beraber yaşadık. En moralli olduğu dönemlerde Türkiye'nin moralini alt üst etmek istediler."

İstediklerinin, bu ülkeyi kendilerinin idare etmek olduğunu söyleyen Soylu, " Dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahı üzerinde bulunan Türkiye, TANAP projesinden Bakü-Tiflis-Ceyhan Botu Hattı'na kadar, Mavi Akım'a, Güney Akım'a kadar bütün dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahı olan Türkiye'nin sahibi olmak istiyor, bu toprağın ucuzlatılmasını ve bu ülkenin insanlarının ayak bastığı bu vatanın itibarsız hale getirilmesini istiyorlardı. Yaptıkları net ve açıktı." dedi.

Soylu, Türkiye'nin en büyük kıymeti olan birliği ve beraberliğinin tarumar edilmek istendiğini aktararak şöyle devam etti:

"Bunlar hiç Türkiye'yi tanımadılar, bu milleti, milletin fertlerini, tarihini tanımadılar. Zannettiler ki 'Türk-Kürt diye ayırırsam, Alevi-Sünni diye ayırırsam, bu toprakların insanlarını inançlarına, değerlerine, etnik kökenlerine, mezheplerine göre ayırırsam başarılı olurum' diye düşündüler ama her bir seferine mağlup oldular. Hem de büyük felaketlerle karşı karşıya kaldılar. Biz dünün Türkiyesi değiliz, biz eski Türkiye hiç değiliz. Biz bin 500 dolarlık bir Türkiye değiliz, biz bir fiske vurulunca sendeleyecek bir Türkiye de değiliz. Birçok oyun ve birçok tezgah kurdular. Bugün başarılı olamamalarının nedeni Türkiye'nin eski Türkiye olmamasıdır."

16 Nisan'ın gelecek nesillere bırakılabilecek en güvenli yol olduğunu dile getiren Soylu, "Attığımız adımın büyüklüğü her geçen yıl daha fazla anlaşılacaktır. Her zenginliğe adım attığımızda daha fazla anlaşılacaktır. Attığımız her adımı, söylediğimiz her sözü artık çekinerek değil, küçük küçük adımlarla değil, kısık seslerle değil, gür, cesaretli bir anlayışla dünyaya söyleyecek sözümüz var ve bu medeniyet büyük bir medeniyettir." değerlendirmesini yaptı.

- "3 bin emniyet imamını tespit ettik"

FETÖ'yle sonuna kadar mücadele edeceklerine işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"FETÖ ile mücadelede çok önemli mesafeler aldık ama yüzeyin altına daha yeni indiğimizi ifade etmek isterim. 3 bin emniyet imamını tespit ettik, bunlar sivil veya devletin başka kademelerinde görev yapanlar. Bizim Emniyet Genel Müdürlüğü dairesinde yaklaşık 300 kişi var, onlar bizim 300 kişi ile yapmış olduğumuz işe o kadar önem veriyorlar ki 3 bin kişiyle yapıyorlar ve o çözüldü. Şimdi oradan başka noktalara doğru ulaşıyoruz. FETÖ belasından bu ülkeyi kurtarmamız bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Bugün sırtını FETÖ'ye dayayarak bize olan husumetlerinden kendilerine oy devşirenler Tayyip Erdoğan'a teşekkür etsinler çünkü onun cesareti, kararlılığı olmasaydı, onun bu konudaki öngörüsü, bilgisi olmasaydı bugün ana muhalefet partisinin lideri dahil olmak üzere herkesin siyaset yapma hakkını 15 Temmuz'da elinden alıvereceklerdi. Bu kararlılığımız aynı şekilde devam edecektir. Biz FETÖ'yü temizledikçe Türkiye'de hakkaniyetin, adaletin ve bir taraftan da insanlığın ortaya koymuş olduğu o anlayış daha fazla yükselecektir."

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanlığınca, 150 yıllık semaver Soylu'ya hediye edildi.