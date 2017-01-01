ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

14 Mayıs 2017 Pazar, 00:04

MUĞLA (AA) - Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişiden 23'ünün kimlik tespitinin tamamlandığı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e giden Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsünün Muğla-Marmaris yolunun Sakar Geçidi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle virajı alamayarak bölünmüş yoldaki beton bariyerleri ve yolun kenarındaki çelik bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandığı, kazada 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

Armağan Sertbaş, Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılıç, Cemile Sönmez, Münire Güler, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz ve Sultan Karadağ.

Kazada, yaşamını yitiren 1 kişinin kimliğinin tespitine yönelik çalışmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Azime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ecrin Ökten, Bahar Sinur, Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur'un ise tedavilerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
5. Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri
YEREL

5. KÖYCEĞİZ GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Tekinsoy:
YEREL

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜR VEKİLİ TEKİNSOY:
Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ

Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE KULÜPLER KARATE ŞAMPİYONASI
Hollywood yıldızı Kidman Bodrum'da
YEREL

HOLLYWOOD YILDIZI KİDMAN BODRUM'DA
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Milas'ta genç karikatüristlerden büyük eserler
YEREL

MİLAS'TA GENÇ KARİKATÜRİSTLERDEN BÜYÜK ESERLER
Su altında dünya rekoru denemesi yapacak
YEREL

SU ALTINDA DÜNYA REKORU DENEMESİ YAPACAK
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
Garson olarak geldi, Bodrum'da uyuşturucu sattı
YEREL

GARSON OLARAK GELDİ, BODRUM'DA UYUŞTURUCU SATTI
Genç kızın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi
YEREL

GENÇ KIZIN AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMESİ
2. Hürpedal Bisiklet Festivali
YEREL

2. HÜRPEDAL BİSİKLET FESTİVALİ
GÜNCELLEME 3 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME 3 - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME 2 - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
Köyceğiz'de cinayet zanlısı yakalandı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI
GÜNCELLEME - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
Bir günlük askerlik, tarifsiz sevinç
YEREL

BİR GÜNLÜK ASKERLİK, TARİFSİZ SEVİNÇ
Muğla-Antalya kara yolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
YEREL

MUĞLA-ANTALYA KARA YOLUNDA MİDİBÜSÜN UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI.
Engellilerin sorunlarına tiyatroyla dikkat çektiler
YEREL

ENGELLİLERİN SORUNLARINA TİYATROYLA DİKKAT ÇEKTİLER
Ortakent Yahşi Bahar Festivali OYFEST basın toplantısı
YEREL

ORTAKENT YAHŞİ BAHAR FESTİVALİ OYFEST BASIN TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (17 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (15 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (14 Mayıs 2017)