Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Kocaeli'de "Fetih ve Gençlik Şöleni" programı düzenlendi.

İzmit'teki İsmet Paşa Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 81 ilinden binlerce kişinin katıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Spor gösterilerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı. Daha sonra, Saadet Partisinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve AGD ile MGV Genel Başkanı Salih Turhan, üstü açık araçla katılımcıları selamladı.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın her köşesinde hakkı hakim kılmak için çalışan AGD'nin huzurlu bir Türkiye'nin teminatı olduğunu söyledi.

Bugün dünyaya hakim olan sömürgeci zihniyetin hırsının insanlığı hızla büyük bir felaketin içine sürüklediğini dile getiren Karamollaoğlu, bugün dünyada 7,5 milyar insandan 1 milyarının her gece aç yattığını, saatte 300 çocuğun açlık nedeniyle can verdiğini, 1 milyar 200 milyon insanın günlük 1 doların altında yaşamaya mahkum bırakıldığını, 2 milyar insanın da yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

Karamollaoğlu, Ortadoğu'daki kaos yüzünden milyonlarca Müslümanın mülteci durumunda olduğunu ve tanımadığı ülkelerde merhametli yürek aradığını ifade ederek, "Tüm bu rakamlar göstermektedir ki dünya bugün yeni bir fethe muhtaçtır çünkü fetih zulme karşı adaleti, sömürüye karşı hakça paylaşmayı, baskı ve tahakküme karşı eşitliği savunmaktadır. Şartlar ne olursa olsun doğrunun, iyinin hakim olduğu bir dünya için çalışmaktır." diye konuştu.

Geleceği davasına bağlı, imanlı ve ihlaslı gençlerin inşa edeceğini belirten Karamollaoğlu, bir ülkenin en büyük gücünün tankı, topu ve tüfeği değil imanlı ve ihlaslı gençler olduğunu kaydetti.

- "Milli görüş, mazeretlerin değil başarıların adresidir"

Karamollaoğlu, yarınların milli görüşün olduğunu ve bayrağın düştüğü yerden kalkacağını vurgulayarak, "Nasıl ki İstanbul'un fethi karanlık bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa sizlerin çalışmaları da mutlu, müreffeh ve barış dolu bir dünyanın başlangıcı olacaktır. Milli görüş mazeretlerin değil başarıların adresidir." ifadelerini kullandı.

Bugün dünyanın en genç ve dinamik nüfusunun ve en zengin maden ile petrol yataklarının İslam coğrafyasında olduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki Müslümanlar Cenab-ı Hak'ın kendilerine bahşettiği imkanları birleştirdikleri takdirde muazzam bir güç oluştururlar, insanlığa yön verirler. Bize diyorlar ki 'Efendim, İslam Birliğini kurmak boş bir hayalden ibarettir.' Biz de diyoruz ki 'Eğer hayaliniz yoksa geleceğiniz de yoktur.' Mazlum milletlerin birleşmesini hayal olarak görenler asla emperyalizmin esaretinden kurtulamazlar. Bakmayın siz İslam aleminin bugünkü dağınıklığına, inanarak söylüyorum ki İslam Birliği mutlaka kurulacaktır ve o gün bunu hayal olarak görenler söylediklerinden utanacaklardır."

Asiltürk ise İstanbul'un fethini 40 yıldan beri ülkenin çeşitli illerinde her sene coşkuyla kutladıklarını hatırlattı.

İstanbul'un fethinin tarihin en parlak ve altın sayfalarından birisi olduğunun altını çizen Asiltürk, "Mekke'nin fethi, Kudüs'ün fethi ve İstanbul'un fethi bütün insanlık tarihinin en önemli 3 olayıdır. Bu fetihleri her sene kutlamak, yeni fetihlere hazırlanabilmemiz için gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İstanbul'un fethi canlandırıldı.

Tören, mehter takımının fetih marşı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.