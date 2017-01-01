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"ABD'nin terörle mücadele iddiası inandırıcı gelmiyor"

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:47

ŞANLIURFA (AA) - Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu, ABD'nin terörle mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/PKK'yı desteklemesinin kendilerine inandırıcı gelmediğini bildirdi.

Topluluk adına yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin 3 yıldır kontrolündeki bölgede yaşayan Suriyelileri sindirmeye çalıştığı belirtildi.

Suriye halkının terör örgütü PYD/PKK'nın tehcir, terör eylemleri ve her türlü baskılarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımız, açlık ve sefalet içinde, gençlerimiz zorla teröristlerin yanında olmaya zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Harbit Elşayir köyü Tel Tamır mezrasında Rami El Türki isimli bir Suriyeli, PYD/PKK'nın militanı olma talebini kabul etmediği için evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda El Türki ile babası öldü, diğer aile fertleri yaralandı. Resulayn ilçesindeki hastaneye götürülen yaralılar da terör örgütü PYD/PKK tarafından hastaneden çıkarıldı. Bu teröristlerin bütün bu cinayetlerine rağmen terörle mücadele ettiğini iddia eden ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yı desteklemesi bize inandırıcı gelmiyor."

- "ABD'yi silah yardımından dolayı kınıyoruz"

ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye silah yardımı yapmasının bölgedeki katliamları arttıracağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler Haseke halkı olarak PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki tek farkın isimleri olduğunu görüyoruz. Hatta işlenen cinayetlere baktığımızda PKK/PYD'nin, DEAŞ'tan daha acımasız olduğunu tüm bölge halkı görmüş ve yaşamıştır. Bölgedeki bu katliamların ve istikrarsızlığın sorumlusunun terör örgütü PKK/PYD'ye destek veren ABD olduğuna kanaat getirmiş bulunuyoruz. ABD'yi silah yardımından dolayı kınıyoruz. Uluslararası toplumların bu cinayetleri durdurmasını istiyoruz."

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