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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:57

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Didim'den Sofya'ya dönen Bulgaristan uyruklu Nikolay Neychef'in kullandığı CB 6966 BK plakalı otobüs, Keşan Otobüs Terminali yakınında üst geçidin altındaki yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan İsmail Hakkı Eltümür’e (56) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Eltümür olay yerinde hayatını kaybetti. Eltümür'ün cesedi yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

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