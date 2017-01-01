ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yuvasız kalan baykuş yavrularına "özel" bakım

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:04
Yuvasız kalan baykuş yavrularına "özel" bakım

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kesilen ağaçta bulunan alaca baykuş yuvasının dağılması üzerine 3 haftalık olan baykuş yavrularının bakımı, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğinde gerçekleştiriliyor.

Gökçesu Mahallesi'nde bir hafta önce kesilen ağaçta bulunan alaca baykuş yuvasının dağıldığını gören vatandaşlar, yuvadaki 3 baykuş yavrusunu Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine götürdü.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria Tabatabaei'nin tedavisini üstlendiği baykuş yavruları, özel mama ile beslenmeye başladı. Vücut ısıları düşük olan yavrular, havluya sarılarak sıcak tutulmaya çalışılıyor.

Tabatabaei, AA muhabirine, doğada bulunan yavruların vatandaşlarca sahiplenilmemesi ve bulundukları bölgede bırakılması gerektiğini söyledi.

Annesinin yavrularını 48 saat boyunca aradığını ancak bulamadığında terk ettiğini anlatan Tabatabaei, "Yabani doğaya ait hayvanların insanlara alıştıktan sonra tekrar doğaya dönmeleri çok zor. Doğaya dönseler bile avlanma ve doğayı tanıma gibi birçok yeteneklerini kaybetmektedirler. Bu nedenle vatandaşlar doğada sahipsiz buldukları yavruları birkaç gün gözlemlemeli, aile bireyleri sahip çıkmamışsa bize getirmelidir." ifadesini kullandı.

Alaca baykuş yavrularının da kendilerine 3 haftalıkken getirildiğini belirten Tabatabaei, yavruları özel mamalarla beslediklerini dile getirdi.

Belirli bir erişkinliğe gelene kadar yavrulara bakacaklarını, sonra dengeyi sağlamak açısından bulundukları bölgede doğaya salacaklarını kaydeden Tabatabaei, "Alaca baykuş, karanlıkta aktif olan yırtıcı kuşlardır. Yavruların insanlara yakınlaşmaması için onları gündüz karanlık yerde tutuyoruz, gece besleme yapıyoruz. 30 veya 37 santimetre boyuna ulaştıklarında onları yeniden doğayla buluşturacağız." dedi.


İLGİLİ HABERLER
Anneler Günü
YEREL

ANNELER GÜNÜ
&quot;Samsun işaret dilini öğreniyor&quot;
YEREL

"SAMSUN İŞARET DİLİNİ ÖĞRENİYOR"
Rusya ile Samsun arasındaki uçuşlar başladı
YEREL

RUSYA İLE SAMSUN ARASINDAKİ UÇUŞLAR BAŞLADI
Alaçam'da &quot;Sağlık İçin Hareket Et&quot; yürüyüşü
YEREL

ALAÇAM'DA "SAĞLIK İÇİN HAREKET ET" YÜRÜYÜŞÜ
Şehit anneleri &quot;Anneler Günü&quot;nü huzurevinde kutladı
YEREL

ŞEHİT ANNELERİ "ANNELER GÜNÜ"NÜ HUZUREVİNDE KUTLADI
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Sürekli yaşanan kazalara, vatandaş çözüm bekliyor
YEREL

SÜREKLİ YAŞANAN KAZALARA, VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR
'Ulaşım' projesinin 'gönüllü' kahramanları
YEREL

'ULAŞIM' PROJESİNİN 'GÖNÜLLÜ' KAHRAMANLARI
AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı'ndan Kızılay'a kan desteği
YEREL

AK PARTİ ATAKUM İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN KIZILAY'A KAN DESTEĞİ
Vali Şahin: &quot;Yetim yavrularımız heder oluyor&quot;
YEREL

VALİ ŞAHİN: "YETİM YAVRULARIMIZ HEDER OLUYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Anne ile ilgili hadis ve ayetler!
YAŞAM

ANNE İLE İLGİLİ HADİSLER...

1
  • 2 Ünlü oyuncu annesiyle fotoğrafını paylaştı
  • 3 Dolandırıcıların yeni taktiği!
  • 4 Kuaförün intikamı böyle olur!