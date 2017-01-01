Yuvasız kalan baykuş yavrularına "özel" bakım

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kesilen ağaçta bulunan alaca baykuş yuvasının dağılması üzerine 3 haftalık olan baykuş yavrularının bakımı, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğinde gerçekleştiriliyor.

Gökçesu Mahallesi'nde bir hafta önce kesilen ağaçta bulunan alaca baykuş yuvasının dağıldığını gören vatandaşlar, yuvadaki 3 baykuş yavrusunu Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine götürdü.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria Tabatabaei'nin tedavisini üstlendiği baykuş yavruları, özel mama ile beslenmeye başladı. Vücut ısıları düşük olan yavrular, havluya sarılarak sıcak tutulmaya çalışılıyor.

Tabatabaei, AA muhabirine, doğada bulunan yavruların vatandaşlarca sahiplenilmemesi ve bulundukları bölgede bırakılması gerektiğini söyledi.

Annesinin yavrularını 48 saat boyunca aradığını ancak bulamadığında terk ettiğini anlatan Tabatabaei, "Yabani doğaya ait hayvanların insanlara alıştıktan sonra tekrar doğaya dönmeleri çok zor. Doğaya dönseler bile avlanma ve doğayı tanıma gibi birçok yeteneklerini kaybetmektedirler. Bu nedenle vatandaşlar doğada sahipsiz buldukları yavruları birkaç gün gözlemlemeli, aile bireyleri sahip çıkmamışsa bize getirmelidir." ifadesini kullandı.

Alaca baykuş yavrularının da kendilerine 3 haftalıkken getirildiğini belirten Tabatabaei, yavruları özel mamalarla beslediklerini dile getirdi.

Belirli bir erişkinliğe gelene kadar yavrulara bakacaklarını, sonra dengeyi sağlamak açısından bulundukları bölgede doğaya salacaklarını kaydeden Tabatabaei, "Alaca baykuş, karanlıkta aktif olan yırtıcı kuşlardır. Yavruların insanlara yakınlaşmaması için onları gündüz karanlık yerde tutuyoruz, gece besleme yapıyoruz. 30 veya 37 santimetre boyuna ulaştıklarında onları yeniden doğayla buluşturacağız." dedi.



