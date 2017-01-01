Annelere özel boğaz turu

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YALOVA (AA) - Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği (YEKSAYDER) Anneler Günü dolayısıyla, kadınlara ve yakınlarına özel vapurla adalar ve boğaz turu düzenledi.

İDO Kartal Deniz İskelesi'nde toplanan yaklaşık 400 kadın ve 200 yakını vapurdaki yerlerini aldı.

Tur öncesi AA muhabirine açıklama yapan YEKSAYDER Başkanı Ahmet Yiğit , annelerin bu özel günde yaptıkları tur sayesinde sevdikleriyle güzel vakit geçirmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Derneğin 2015'te kurulduğunu hatırlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Derneğimizin amacı, Yalova köyleri başta olmak üzere civar il ve ilçe köylerini ekoturizme kazandırmak ve vatandaşların sağlıklı yaşamaları konusunda çalışmalar yapmaktır. Anneler Günü için bir farkındalık oluşturmak istedik. Onların bu turla güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Yaklaşık 400 anne ve 200 yakınıyla beraberiz. Bu turla bazı anneler ilk defa İstanbul Boğazı’nı görme imkanına kavuşuyor."

Yiğit, tur kapsamında Büyükada'da iki, Heybeliada'da ve Eminönü'nde de birer saat mola verildikten sonra İstanbul Boğazı turu yapıp Yalova'ya döneceklerini bildirdi.

Tura katılan Saniye Yıldız da böyle bir tura katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Boğaz turunda güzel bir gün geçireceklerini belirten Yıldız, "Çok güzel bir organizasyon, farklı bir ortam. Annelerin her gün hatırlanması gerekir. Anneler her zaman yönlendiricidir. Bu gezide de annelerin mutlu olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dernek yetkilileri annelere beyaz ve kırmızı karanfiller vererek günlerini kutladı.

