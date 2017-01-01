Akdeniz'in koruyucularına Anneler Günü sürprizi

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MERSİN (AA) - Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, vatani görevini Mersin'de yapan 3 askeri anneleriyle buluşturarak sürpriz yaptı.

Vatani görevini Akdeniz'in kıyısında yapan askerlere, Anneler Günü vesilesiyle sürpriz yaparak mutlu etmek isteyen Komutanlık, erler Yunus Emre Akdağ (21), Hasan Özbek (24) ve Bülent Koçak'ın (20) Gaziantep'teki aileleri ile irtibata geçti. Kente getirilerek misafir edilen aileler, çocuklarını görecekleri anı sabırsızlıkla bekledi.

İlk sürpriz, "Toka sancak töreni" olacağı söylenerek görev yaptıkları sahil güvenlik botuna çağrılan Akdağ ve Özbek'e yapıldı. Erler, törenin sonunda komutanlarının "Geriye dön" emri ile arkalarını dönünce karşılarında anneleri Arzu Akdağ ile Zeliha Özbek'i buldu.

Şaşkınlıklarını uzun süre üzerilerinden atamayan erler, annelerini öperek hasret giderirken, evlatlarını görmenin sevinciyle uzun süre gözyaşı döken anneler de oğullarına doyasıya sarıldı.

Anne Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir buluşmayı düzenledikleri için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına teşekkür ederek, "Sürpriz olacağından 1 hafta önce haberimiz oldu. Bugün de sabah 8'de yola çıkarak geldik. Bu bir hafta sanki hiç geçmedi, uzun ve heyecanlı geldi. 6 aydır oğlumu görmüyordum. Çok özlemişim onu. Karşımda görünce birden sarılıp, kokusunu almak ve öpmek istedim." dedi.

Vatani görevini 7 aydır sürdüren Akdağ da arkasını döndüğünde annesini göreceğini hiç tahmin etmediğini, çok mutlu olduğunu söyledi.

- "Çocukları, annelerinden iyi bakılıyor"

Uzun süre sarıldığı oğlundan ayrılamayan anne Özbek de evladını gördüğü için sevinçli olduğunu belirtti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına teşekkür eden Özbek, "Bizleri güzel ağırladılar. Bana oğlumu gösterdiler. Beni aradıkları gün 'Allahım ben sana ne yaptım da bana bu güzelliği verdin?' diye çok dua ettim. Eşim de burada olmak istedi ama İstanbul'da çalıştığı için gelemedi." diye konuştu.

Oğluna tahmin ettiğinden daha iyi bakıldığı için duygulandığını dile getiren Özbek, şunları söyledi:

"Ben çok mutluyum, Allah herkese versin. Oğlumu bir aydır görmüyordum ama birden oldu. Önceleri askerliği zor sanıyordum ama öyle değilmiş. Gördüm, daha güzel olduğunu anladım. Gezdiğim gemideki insanların saygılarını, sevgilerini gerçekten gördüm. Yani 'Beni bile içerisine alın, yardım ederim.' dedim. O kadar güzel bir şeydi. Anneler hiç üzülmesin. Çocukları, annelerinden iyi bakılıyor. Sadece bunu bilsinler, ben gördüm, 1 saat içerisinde 1 yıl gezmiş kadar gördüm. Allah razı olsun herkesten."

Asker Özbek de annesini gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına teşekkür ediyorum. Milletimiz var olsun. Allah, anneme, babama uzun ömürler nasip etsin. Annemi gerçekten özlemişim, heyecanlandım. Çok şükür beni bu yaşıma getirdiler, vatana hizmet borcumu yapmaya geldim. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

- Akdeniz'i gözlerken annesiyle karşılaştı

Diğer sürpriz de sahil güvenlik botunda gözcü olarak görev yapan 3 aylık asker Bülent Koçak'a yapıldı.

Seyir halindeki botta, başka bir er ile Akdeniz'i gözleyerek komutanlarına rapor eden Koçak, uyarıyla birlikte arkasını döndüğünde annesini görünce büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan anne Leman Koçak uzun süre oğlunu öptü.

Koçak, oğluna kavuşacağını iki gün önce öğrendiğini ve sürenin kendisi için zor geçtiğini belirterek, kavuşmadan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Bülent Koçak da Anneler Günü'nde annesini görmekten dolayı sevinç yaşadığını belirterek, komutanlarına teşekkür etti.

Sürpriz buluşmanın ardından askerlere , aileleriyle vakit geçirmeleri için bir günlük izin verildi.



